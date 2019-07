AG do Sporting: Bruno de Carvalho e Alexandre Godinho vão fazer declaração na sexta-feira

Bruno de Carvalho e Alexandre Godinho vão fazer declaração na sexta-feira no âmbito da Assembleia Geral do Sporting, que está marcada para sábado.





Essa declaração, que será feita às 17 horas num hotel de Lisboa, será seguida de uma sessão de perguntas.O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho anunciou terça-feira que vai estar ausente da Assembleia Geral do Sporting, no sábado, na qual vai ser votada a sua expulsão de sócio. Bruno de Carvalho, assim como o seu antigo vice-presidente Alexandre Godinho, não vão falar na AG, por considerarem que os procedimentos a adoptar na reunião magna "ferem, mais uma vez, os Estatutos, os Regulamentos e a Lei, contrariando completamente todas as regras basilares de um estado livre, democrático e de direito".