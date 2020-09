AG do Sporting com discussão madrugada fora aprova contas da última época

O Sporting comunicou esta madrugada à CMVM que todos os pontos em discussão na AG foram aprovados. No documento, publicado no site da entidade às 4h42 após uma AG da SAD que teve muita contestação, os leões fazem saber que o relatório e contas foi aprovado, a par da proposta de aplicação de resultados, cooptação de administrador ou da declaração sobre a política de remuneração dos titulares dos órgãos sociais.





"A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto na alínea g) do nº 2 do artigo 249º do Código dos Valores Mobiliários, informar que a Assembleia Geral da Sociedade de 29 de Setembro de 2020 tomou as seguintes deliberações:1. Aprovação do Relatório e das Contas relativos ao exercício findo em 30 de Junho de 2020:A proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Sociedade no âmbito do ponto 1 da ordem do dia, incluindo a apreciação do relatório sobre remunerações elaborado pelo Conselho de Administração, nos termos do art.º 245º-C do CVM, foi aprovada, por maioria, tendo obtido 627.705 votos a favor, 3362 votos contra e 1 abstenção;2. Aprovação da proposta de aplicação de resultados:A proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Sociedade no âmbito do ponto 2 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 630.766 votos a favor, 300 votos contra e 2 abstenções;3. Apreciação geral da Administração da Sociedade, de cada um dos seus membros, do Conselho Fiscal e da Sociedade de Revisores de Oficiais de Contas:A proposta apresentada pelo acionista Sporting Clube de Portugal no âmbito do ponto 3 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 627.819 votos a favor, 3248 votos contra e 0 abstenções;4. Ratificação da cooptação do Senhor Dr. André da Costa Cabral Bernardo como membro do Conselho de Administração até ao final do mandato em curso, deliberada nos termos do disposto do nº 4 do artigo 393º do Código das Sociedades Comercias, na reunião do Conselho de Administração da Sociedade de 27 de Março de 2020:A proposta apresentada pelo Sporting Clube de Portugal no âmbito do ponto 4 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 627.714 votos a favor, 3218 votos contra e 137 abstenções;5. Aprovação da declaração sobre a política de remuneração dos titulares dos órgãos sociais da Sociedade elaborada para o exercício de 2020/2021:A proposta apresentada pela Comissão de Accionistas no âmbito do ponto 5 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 427.701 votos a favor, 203.366 votos contra e 1 abstenção;