AG do Sporting em direto: Futuro de Bruno de Carvalho no clube nas mão dos sócios

Tudo sobre a AG do Sporting: o acesso, o boletim de voto e os pontos da polémica

Os sócios do Sporting voltam este sábado a ser chamados para decidir temas do clube. A partir das 14h30, no pavilhão João Rocha, arranca a assembleia geral extraordinária que vai decidir e votar os castigos disiplinares aplicados pela extinta Comissão de Fiscalização a oito sócios, onde se inclui o anterior presidente, Bruno de Carvalho, suspenso por um ano. Este deverá ser mesmo o ponto que suscitará uma maior divergência.Carlos Vieira, Rui Caeiro, Alexandre Godinho, José Quintela e Luís Gestas são os antigos membros do Conselho Diretivo do Sporting que também estão suspensos. Também as eventuais expulsões de Elsa Judas e Bernardo Trindade Barros, por terem criado, contra os estatutos, uma Comissão Transitória de uma Mesa da AG, também serão votadas.Acompanhe tudo o que se passa nesta assembleia geral por aqui.











O presidente da Mesa da Assembleia Geral, Rogério Alves, espera uma reunião sem incidentes: "A assembleia geral dependerá do comportamento dos sócios, e a esmagadora maioria tem um comportamento cívico educado. Também estivemos em contacto com a Polícia de Segurança Pública e a empresa de segurança que trabalha com o Sporting, para evitar incidentes. Qualquer fenómeno que surja, já tomámos as medidas com a PSP", garantiu.



Cada um dos visados terá 15 minutos para se defender das acusações.



Bruno de Carvalho não deverá marcar presença no Pavilhão João Rocha mas, através de um representante, irá explicar as razões que o levaram a recorrer da respetiva pena.



O antigo presidente dos leões terá de convencer mais de metade dos sócios presentes nesta assembleia (50%+1) para conseguir reverter a suspensão.



Carlos Vieira e José Quintela, antigos membros do Conselho Diretivo do Sporting, estarão presentes no Pavilhão João Rocha, assim como Trindade Barros, que está em risco de ver a sua expulsão confirmada.



Já Elsa Judas, ex-presidente da autodenominada Comissão Transitória da Mesa da Assembleia Geral, não vai comparecer na AG de hoje. "Não poderei estar presente, por motivos pessoais, e mesmo que pudesse não iria. Seria um desrespeito comigo mesma. Não participo em circos", justificou a jurista.