AG para aprovar orçamento do Sporting até 30 de setembro

A Assembleia Geral do Sporting destinada a discutir e votar o orçamento de rendimentos, gastos e investimentos para a época 2021/2022 terá lugar até 30 de setembro. Em condições normais, o prazo terminaria a 30 de junho mas, tal como aconteceu no ano passado, os leões decidiram usar a extensão legal permitida pelas medidas excepcionais resultantes da pandemia de Covid-19.





A informação foi divulgada esta tarde. Em comunicado, o Sporting garante que foi cumprido o prazo de 15 de junho para a direção submeter o referido orçamento à Mesa da AG, acompanhado do plano de atividades e do parecer do Conselho Fiscal, que de resto já foi dado a conhecer esta quinta-feira pela agência Lusa."Seguir-se-á a designação da data para a realização da assembleia geral, da competência da respetiva Mesa, num prazo agora alargado até 30 de setembro próximo, por força do previsto no DL n.º 22-A/2021, de 17 de março, que dilatou até essa data o período de realização das assembleias gerais das associações com mais de 100 associados, que devam ter lugar por imposição estatutária", pode ler-se no referido comunicado.O Sporting acrescenta que os documentos relativos ao orçamento "serão imediatamente colocados à disposição dos sócios com direito de voto no Centro de Atendimento a Sócios, sendo-lhes disponibilizados eletronicamente" através do site do clube.Segundo a agência Lusa, o orçamento do Sporting prevê rendimentos de 21,2 milhões de euros e gastos na ordem dos 21,1 milhões de euros. Em 2020/21 a previsão de receitas era ligeiramente superior, 21,5 milhões de euros. É um valor que confirma a tendência de descida das últimas épocas.Recorde-se que, além da AG do orçamento, o Sporting terá de submeter aos sócios até 30 de setembro o relatório de gestão e contas do exercício 2020/21.