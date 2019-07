Agenda preenchida para os EUA

Depois da Bélgica, o leão não tem tempo a perder, dado que na madrugada de quarta para quinta-feira está agendado novo jogo, desta feita com o Liverpool, em solo norte-americano. A partida da equipa está agendada para o final da tarde de amanhã; contudo, uma comitiva composta por Frederico Varandas e Hugo Viana viajará mais cedo, dada a agenda preenchida em Nova Iorque.

Ao que foi possível apurar, o presidente e diretor desportivo saem de Lisboa na manhã de amanhã para comparecerem a um jantar, em Newark, que contará ainda com a representação dos Núcleos Sportinguistas de Nova Iorque, Hartford e Rhode Island. Esta ‘jogada em antecipação’ tem, naturalmente, em conta a diferença horária entre os países (mais cinco horas em Portugal Continental).

No dia seguinte, véspera da partida com os reds, Varandas e Viana vão participar noutros dois eventos de confraternização com adeptos locais, que visam também a expansão da marca Sporting, e ao que tudo indica deverão também acompanhar o treino da equipa orientada por Marcel Keizer.

Por fim, e à imagem do estilo norte-americano, a comitiva vai participar num almoço, organizado por adeptos, previsto para arrancar ao meio-dia (hora local), nas imediações do Yankee Stadium.