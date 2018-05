Stefano Guedes, CEO da Stars and Friends Iberia, empresa que representa Bas Dost, garante total compromisso do ponta-de-lança com a equipa. "Enquanto vestir a camisola do Sporting vai fazê-lo com o profissionalismo que lhe é característico. Por isso, posso assegurar que o Bas está focado no jogo e, mais do que ninguém, quer vencer a Taça de Portugal", afirmou o empresário, que em conjunto com Gunther Neuhaus gere a carreira do atleta.Face aos incidentes registados, e até porque Bas Dost acabou por ser um dos jogadores mais afetados com a invasão dos radicais à Academia de Alcochete, Stefano Guedes explica que foram adotadas todas as precauções necessárias para evitar problemas semelhantes no futuro."Tomámos todas as medidas para ele e a sua família estarem em segurança", revelou, solidário não só com o holandês como com todos os envolvidos.

Autor: Alexandre Moita