Agente de Bruno Fernandes lucra 1,2 milhões

A empresa que representa Bruno Fernandes tem a receber do Sporting 1,678 milhões de euros. O valor está reconhecido no relatório e contas da SAD, relativo ao primeiro trimestre da época 2018/19. Na informação enviada esta terça-feira à CMVM pode ler-se que a 30 de junho, ou seja, no final do exercício anterior, o montante em dívida à Positionumber, de Miguel Pinho, era de 450 mil euros. Nos primeiros três meses da nova época, período que coincidiu com a rescisão do jogador e posterior regresso ao clube, o valor a pagar à agência passou dos referidos 450 mil euros para 1,678 M€ uma diferença de 1,228 milhões de euros que poderá estar relacionada, justamente, com o acordo que permitiu o retorno de Bruno Fernandes a Alvalade, na sequência do pedido de rescisão.

Em entrevista a Record, Sousa Cintra, ex-presidente da SAD e responsável por negociar os regressos de Bruno Fernandes, Bas Dost e Battaglia, admitiu que foram feitos acordos com os empresários dos jogadores, no sentido de viabilizar a assinatura de novos contratos. O Sporting nunca chegou a informar quais os valores envolvidos, embora se saiba, por exemplo, no caso de Bruno Fernandes, que não quis aumento de salário para voltar. "O Bruno Fernandes recusou o aumento do ordenado. Queria servir o Sporting", disse Cintra.

Ação de 62 M€ a Rúben Ribeiro

Ainda relacionado com os processos de rescisão que se seguiram ao ataque à Academia, o Sporting deu nota à CMVM de que avançou a 17 de outubro com uma ação contra Rúben Ribeiro, na FIFA, na qual pede a condenação solidária do jogador e do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, em 62,188 milhões de euros, mais juros.

A SAD tem constituídas provisões para processos judiciais no valor de 12,734 milhões de euros, tendo antecipado até ao momento, via factoring, perto de 30 milhões de euros (29,620 M€) do contrato de exploração dos direitos televisivos e de publicidade.