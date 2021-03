Agente de João Palhinha deixa garantia: «É o Sporting que ele quer»

O agente de João Palhinha, Luís Neves, não tem dúvidas de que Rúben Amorim tem sido fundamental na valorização do médio do Sporting, segunda-feira convocado para os três encontros que a Seleção Nacional vai disputar com Azerbaijão, Sérvia e Luxemburgo.





"Antes de regressar ao Sporting, já tinha mercado. Hoje, como é natural. tem um bocadinho mais. Houve várias abordagens no início da época, mas o objetivo do jogador era ficar e brilhar no Sporting. Sabia que tinha um treinador que acreditava nele, queria jogar pelo Sporting, mostrar valor e evoluir", assegura Luís Neves, que não tem dúvidas em relação à valorização efetiva do passe do jogador.



"Obviamente que, depois de tudo o que tem acontecido esta época com o Palhinha, com a sua evolução e com a chamada à Seleção, valerá mais um bocadinho", constata o representante do médio dos leões, insistindo que, nesta fase, para João Palhinha nada mais existe que não o Sporting.



"Ele está focadíssimo no Sporting, é o Sporting que ele quer. Ele quer ser campeão e acredito que vai ser pelo Sporting. Quer jogar pela Seleção. O primeiro passo está dado, está convocado e espero que possa acontecer", deseja o agente do mais recente estreante em convocatórias de Fernando Santos tendo em vista o arranque da fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022, que decorrerá no Qatar.

"Deu-lhe a possibilidade de poder brilhar. Conhecendo-o do tempo do Sp. Braga, apreciava muito o jogador e as suas condições. Deu-lhe mais liberdade no Sporting, o que lhe permite brilhar mais um pouco. E aí está ele, muito contente com o Sporting, com o seu treinador e com tudo o que está a acontecer. Não há dúvida nenhuma de que o Rúben Amorim é peça importantíssima nesta convocatória", assegura, à Antena 1, o empresário do camisola 6 dos leões, garantindo que, apesar do assédio de "clubes de alguma nomeada", Palhinha "está focadíssimo" na concretização dos objetivos do clube de Alvalade.