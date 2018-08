O Sporting ainda procura um avançado. Após ser veiculado o interesse em Lucas Pérez, espanhol, de 29 anos, do Arsenal, Record apurou que os londrinos não pretendem abrir mão do dianteiro. O agente, Rodrigo Lovelle, disse ao nosso jornal não ter sido contactado."Não falei com ninguém do Sporting. O Lucas está contente no Arsenal e em Londres, tem mais dois anos de contrato e o clube conta com ele", assegurou Lovelle.