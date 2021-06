Agente de Rodrigo Battaglia confirma contactos do Panathinaikos

Ignacio Villarino, empresário de Rodrigo Battaglia, confirmou à imprensa grega a informação adiantada por Record, que dava conta de interesse do Panathinaikos no médio argentino, que na temporada que agora termina esteve cedido pelo Sporting aos espanhóis do Alavés.





"Houve já contactos exploratórios do Panathinaikos e o Rodrigo vê como bons olhos o clube", declarou Villarino ao 'SDNA'.