Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Ajuda de Leão na tragédia no Alfa Pendular Diogo Pinto, guardião dos sub-23 do Sporting, estava no comboio que descarrilou em Soure e ajudou a retirar feridos. “Tive sorte em relação a outras pessoas”, frisa o jovem de 16 anos