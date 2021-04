Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Akieme está no radar do Sporting O lateral-esquerdo tem sido observado e é um nome em estudo com vista ao verão





Sergio Akieme já disputou 30 jogos no Almería, onde é treinado pelo português José Gomes

• Foto: Getty Images