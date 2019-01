Al-Hilal confirma saídas de Raúl José e Miguel Quaresma para o Sporting

O Al Hilal confirmou esta segunda-feira, em nota deixada no Twitter, as saídas de Raúl José e de Miguel Quaresma para o Sporting. De acordo com os sauditas, as saídas de ambos deveram-se a pedidos feitos pelos próprios, após terem recebido a oferta leonina. No Sporting, refira-se, Raúl José assumirá funções na direção técnica da formação, ao passo que Miguel Quaresma trabalhará no scouting.De referir que no mesmo comunicado o Al Hilal anuncia João de Deus como novo elemento da equipa técnico de Jorge Jesus.