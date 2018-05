Cedido até final da temporada ao Colón Santa Fé, Alan Ruiz é esta quarta-feira de novo apontado ao Espanyol. A informação é adiantada pelo 'Diario Uno', da Argentina, que dá conta do interesse catalão no jogador de 24 anos, que em janeiro, antes de se mudar para a Argentina, já tinha estado na órbita dos pericos.Agora, e com o mercado a aproximar-se da abertura, Ruiz volta a estar na mira do clube espanhol, num negócio que pode ter várias nuances. A começar desde logo pela equipa que venderá o jogador dos catalães. Tudo porque o Colón tem uma opção de compra fixada em sete milhões de euros (por 70% do passe), podendo exercer a mesma e, de seguida, negociar o jogador por uma verba superior ao Espanyol.O Sporting também pode ter uma palavra a dizer, mas neste caso tem até final de agosto para negociar com o Colón uma verba para recuperar o jogador (não ficou definido um valor) e, depois, vendê-lo aos espanhóis. Nesta situação, é caso para dizer que a 'vantagem' está do lado dos argentinos...

Autor: Fábio Lima