«Além das pernas havia algo de que nos ríamos no balneário do Sporting, a cintura de mulher de Figo»

Faz esta quarta-feira, 1 de abril, 30 anos que Figo se estreou na equipa principal do Sporting no jogo com o Marítimo. Record recorda este dia num trabalho especial com histórias de quem esteve nesse encontro. Leia tudo aqui.





Luís Figo já era um pesadelo para todas as defesas, como recorda Litos ao nosso jornal."Para além das pernas, que eram impressionantes num miúdo de 17 anos, havia algo de que todos nós nos riamos no balneário sempre que estávamos a equipar, que era a cintura que o Figo tinha. Ele tinha uma cintura de modelo, de mulher e isso permitia-lhe ter essa mobilidade, que depois se veio a perceber que era importante na forma como jogava e que o tornava extremamente forte nos seus dribles", conta Litos, sem evitar o riso.Luís Figo jogou seis épocas na equipa principal do Sporting até ser contratado pelo Barcelona, em 1995. O resto, como sabemos, é história.