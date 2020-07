Alemães apontam Joelson à sucessão de Jadon Sancho no Borussia Dortmund

Com Jadon Sancho bastante pretendido por clubes da Premier League e muito provavelmente de saída, o Borussia Dortmund já está a preparar um possível futuro sem a sua estrela e já anda de olho no mercado em busca de um sucessor. Nesse sentido, segundo escreve o 'Westdeutsche Allgemeine Zeitung', o jovem Joelson Fernandes é neste momento visto como o jogador ideal para suprir a partida do craque inglês, isto depois de terem sido elaborados vários relatórios positivos pela sua equipa de 'scouts'.





Ainda que não adiante muitos mais detalhes, o 'WAZ' lembra a cláusula de rescisão de 40 milhões de euros que está no contrato do jovem, referindo que esse valor até pode ser pago, mas apenas caso Sancho seja vendido, claro está. Por outro lado, falando em dinheiro, de notar que o Borussia também tem um plano B para esta questão, o espanhol Ferrán Torres, do Valencia, mas o valor pedido pelo conjunto espanhol (100 milhões de euros) praticamente afasta qualquer chance de avanços.Por fim, de referir que Joelson é igualmente seguido por Arsenal, Barcelona e RB Leipzig.