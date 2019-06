Alexandre Santos deixa sub-23 do Sporting: «Não foi uma decisão tomada de ânimo leve»

O Sporting oficializou a saída de Alexandre Santos, treinador dos sub-23 dos leões, que vai trabalhar em França - deverá ir para o Caen de Rui Almeida, onde será adjunto. Ao jornal do clube leonino, o técnico assumiu que a decisão de sair foi complicada"É muito difícil para qualquer treinador tomar a decisão de sair de um clube tão grande como o Sporting. Não é nada fácil e não foi uma decisão tomada de ânimo leve. A ponderação foi grande, mas rápida porque a situação foi inesperada. Não esperava sair porque estava bem no Sporting e o mais importante de tudo é que não é uma saída por estar insatisfeito ou incomodado com o clube. Pelo contrário", começou por dizer Alexandre Santos, sublinhando que o projeto dos sub-23 verde e brancos "está a caminhar de forma muito segura e determinada.""Nos meses em que participei no projeto houve uma total correspondência com os objectivos do Sporting, que coloquei sempre à frente dos pessoais porque é assim que deve ser. Procurei sempre trabalhar de forma muito cooperativa com os treinadores da equipa A e assim foi correndo. Potenciámos bastante os jovens que estavam na equipa sub-23", referiu, em jeito de balanço.