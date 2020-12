Almería confirma Ivanildo Fernandes por empréstimo do Sporting

Ivanildo Fernandes vai jogar no Almería por empréstimo do Sporting até ao final da época, como Record avançara. O acordo foi oficializado esta quinta-feira pelo clube espanhol.





O clube espanhol ficará com opção de compra do passe por 3 milhões de euros. Se corresponder às expectativas, o defesa-central assinará um contrato válido por 4 temporadas com o emblema da Andaluzia, que tem um projeto de subida à La Liga e ocupa, atualmente, o 3º lugar da 2ª divisão espanhola. O acordo foi consumado nas últimas horas e, sabe Record, será oficializado em breve.

Ivanildo, de 24 anos, concluiu a sua formação no Sporting após passagens por Damaiense, Estrela da Amadora e Casa Pia. Apesar de ter sido chamado por Marcel Keizer ao estágio de pré-época, em 2019/20, e de ter feito 83 jogos (2 golos) no Sporting B, nunca se estreou oficialmente pela equipa principal. Destacou-se no empréstimo ao Moreirense em 2018/19 e na época passada jogou na Turquia, no Trabzonspor e, depois, no Rizespor.

Atualmente, Ivanildo estava a trabalhar à parte na Academia, com os restantes jogadores excedentários do Sporting, nomeadamente Rafael Camacho, Ristovski, Tiago Ilori, Lumor e Bruno Gaspar. A transferência para o Almería é um passo no sentido de relançar a carreira, na linha do que fez Domingos Duarte, com sucesso, no Deportivo e no Granada.

Dupla regressa... para sair

De Almería para Alvalade deverá chegar Pedro Mendes, que tinha sido cedido no verão mas não se adaptou, situação idêntica à de Diaby, que fez apenas 17’ no Getafe e deve também ver o seu empréstimo rescindido. A dupla não está nos planos de Rúben Amorim, pelo que terão de ser encontradas solução para ambos em janeiro.