Almería quer devolver Pedro Mendes em janeiro

Ausente nas últimas três convocatórias do Almería, Pedro Mendes poderá estar a viver os seus últimos dias enquanto jogador da formação da Segunda Divisão espanhola. Segundo adianta o jornal 'AS', o dianteiro não entra nas contas de José Gomes e os dirigentes do clube vão tentar junto do Sporting garantir um acordo para terminar o acordo de cedência já no mês de janeiro. A ideia do Almería passa por reduzir o seu longo plantel, que conta com 28 jogadores.





Chegado no mercado de verão, numa altura em que o Almería tinha acabado de perder Darwin Nuñez para o Benfica, Pedro Mendes disputou dez encontros, não conseguindo apontar qualquer golo.