Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Alterações à vista no onze do Sporting com Jovane apto para Moreira de Cónegos Acuña também entra nas contas de Rúben Amorim que já gere o plantel para as últimas jornadas





• Foto: Sporting CP