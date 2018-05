Continuar a ler

"A Altice Portugal não pode deixar de repudiar o episódio de violência associado ao futebol português ocorrido ontem.A Altice Portugal é patrocinadora, através do MEO, de vários clubes nacionais, patrocinando ainda a Seleção Nacional e estando ainda protocolarmente associada ao Desporto Escolar Português. Não pode, também por esse motivo, alhear-se dos factos ocorridos esta terça-feira que não representam, de forma alguma, o espírito do Desporto que se quer feito de competição saudável, espetáculo e desportivismo.A Altice Portugal reconhece o esforço e dedicação dos mais diversos intervenientes no futebol português e orgulha-se pelos resultados que este tem obtido ao longo dos tempos, principalmente no atual momento em que Portugal é Campeão Europeu de Futebol. O futebol Português não merece este tipo de comportamentos e muito menos ser beliscado por atos que em nada se identificam com a linha estratégica e orientadora do nosso País.Não podemos ignorar a importância do futebol para a sociedade portuguesa, as emoções que desperta, o orgulho que provoca, as paixões que motiva. O Futebol é, sem dúvida, desporto Rei em Portugal, por isso mesmo exige responsabilidade e responsabilização.A Altice Portugal sublinha que episódios como o ocorrido no dia de ontem não representam o Futebol, nem o Desporto Português."