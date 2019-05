Alvalade chega aos 12 milhões de espectadores

O Sporting ainda não defrontou o Belenenses, mas em Alvalade já se pensa no último jogo da época em casa, marcado para 11 de maio, um sábado, às 20h30. Será contra o Tondela, antes do duplo confronto com o FC Porto, no Dragão e no Jamor, e o encontro terá dois ingredientes adicionais: a 13ª edição da iniciativa ‘Mulheres com Garra’, que permitirá às sportinguistas adquirir bilhete e cachecol por preços entre os 7 e os 12 euros; e a comemoração do espectador... 12 milhões.





A marca histórica contabiliza as assistências desde a inauguração do recinto, a 6 de agosto de 2003. O ‘premiado’ com a entrada 12 milhões receberá uma camisola autografada e um bilhete para o Jamor.