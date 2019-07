Alvalade expande portas

De forma a responder às reclamações dos adeptos devido às filas significativas na entrada no estádio em dias de jogos, o Sporting comunicou ontem, de forma oficial, que a entrada em Alvalade passará a ter ser feita em sete portas de acesso, ao invés das atuais quatro, depois desta medida já ter sido revelada por Miguel Cal nos últimos dias.





"Esta medida vai permitir mais facilidade, simplicidade e rapidez na entrada de todos os espectadores", pode-se ler no site oficial do clube, acompanhado com o novo desenho do estádio. Os leões informaram ainda que, para além da reestruturação dos acessos, irá também ser implementada uma nova sinalética exterior e interior no estádio.