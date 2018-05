Álvaro Sobrinho quer a saída da atual direcção do Sporting e pede a Bruno de Carvalho para se demitir, assinalando que a Holdimo, que controla 30% da SAD do Sporting, "está imensamente preocupada" com a crise no clube.

"A direção da Sporting SAD não merece a confiança do segundo maior acionista e deve apresentar a demissão", disse Álvaro Sobrinho ao 'Jornal Económico'.

