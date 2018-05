O presidente da Holdimo, segundo principal acionista individual da SAD do Sporting, considerou "muito graves" as declarações deste sábado de Bruno de Carvalho, acusando o presidente da SAD de ser um "mentiroso compulsivo".





Confrontado com a alegada ausência de investimento no clube - Bruno de Carvalho acusou a Holdimo de apenas ter dado uma "carrinha" e de dever 300 mil euros -, Sobrinho negou: "A Holdimo ofereceu o melhor autocarro de futebol que existe e tem apoiado as modalidades amadoras". Sobrinho disse ainda que a Holdimo "vai usar os instrumentos jurídicos para pôr Bruno de Carvalho fora da SAD."



A fechar, o responsável máximo da Holdimo revelou que está a trabalhar no sentido de evitar rescisões em massa por parte dos jogadores do Sporting: "já estou a fazê-lo, através do treinador, que é a única forma de se comunicar com os jogadores. Não há presidente, as pessoas não querem falar com um malfeitor..."



BdC sem peso na reestruturação financeira



Na mesma entrevista por telefone, Álvaro Sobrinho desvalorizou o papel de Bruno de Carvalho na reestruturação financeira e no acordo que o Sporting conseguiu com a banca: "A Holdimo foi decisiva na reestrutudção financeira, este senhor nada fez. Quem fez? A Holdimo, o BES e o BCP. Os bancos só aceitaram como condição de a Holdimo transformar os créditos em ações."