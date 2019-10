Alverca reage: «Sporting não devia sentir qualquer problema em interpretar o regulamento»

O Sporting fez uma participação ao Conselho de Disciplina da FPF alegando que o Alverca utilizou de forma incorreta o jogador Luan, que havia sido expulso na partida anterior, com o Loures, por cartão vermelho direto. Desta forma, a SAD leonina está a tentar evitar a eliminação na Taça de Portugal, pela secretaria.

A queixa dos leões baseia-se na alegação de que o futebolista do Alverca ainda estava suspenso preventivamente no dia do jogo, pois só foi notificado da suspensão (de dois jogos) no dia seguinte, sexta-feira, quando foi divulgado o mapa dos castigos. No entender do departamento jurídico do Sporting, enquanto não tivesse conhecimento do castigo que lhe seria aplicado, Luan não poderia jogar, por estar sujeito à suspensão preventiva automática, desconhecendo-se se seria sancionado por jogos ou, no limite, até, apesar de pouco provável, por um período de tempo. Os dirigentes leoninos baseiam-se no ponto 3 do artigo 37 do Regulamento de Disciplina da FPF que determina que a suspensão preventiva “impede qualquer agente desportivo de exercer, durante de esse período, qualquer cargo ou atividade desportiva”.





Um argumento que não convence os especialistas ouvidos por Record . “A sanção de suspensão por jogos oficiais aplicada a jogadores é cumprida na competição em que foi aplicada e no decurso da época desportiva em que a decisão que a aplicou se tornar executória”, explicam os juristas recorrendo ao ponto 1 do artigo 40 do RD. Desta forma, o brasileiro teria sempre de cumprir castigo no Campeonato de Portugal.

Ribatejanos esperam





O presidente do Alverca, Fernando Orge, garante estar “tranquilo” e prefere não alimentar uma polémica que, no seu ponto de vista, nem existe.





“O regulamento é tão explícito que uma estrutura tão profissional como é a do Sporting não devia sentir qualquer problema em interpretá-lo”, refere , “espantado” quando a FPF lhe comunicou que o jogo se encontra “sob averiguação”.