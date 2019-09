Alvo do Sporting renovou contrato com nova cláusula de rescisão

Pretendido pelo Sporting no defeso, num eventual negócio que envolveria também o Manchester City, Thiago Almada acabou por não deixar o Vélez Sarsfield e esta sexta-feira renovou mesmo o seu contrato com os argentinos. Segundo adiantou a formação de Buenos Aires, o médio de 18 anos prolongou vínculo por quatro temporadas, até 2023, ficando agora com uma cláusula de rescisão bem menos acessível... e com tendência para aumentar.





É que, segundo o acordo firmado, o valor da blindagem subirá de determinado em determinado tempo, podendo chegar aos 25 milhões de euros. Por agora, e até 31 de janeiro de 2020, esse valor está nos 19 milhões de euros, subindo aos 22 milhões até agosto de 2020. Depois disso, a verba de compensação chegará ao valor máximo, aos tais 25 milhões.De notar que a anterior cláusula de rescisão do médio era de 16 milhões de euros, um valor ao qual nem leões nem Manchester City se aproximaram - o máximo apresentado como proposta foram 12 milhões , por parte dos citizens.