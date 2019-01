Amadi à experiência no Sporting

Wassim Amadi, do Fátima, esteve esta semana a treinar-se na Academia de Alcochete. O médio, de 18 anos, esteve à experiência tanto nos juniores como na equipa de sub-23, a pedido dos leões, e segundo o nosso jornal sabe acabou por deixar boas indicações. Agora vai regressar ao Fátima, clube com o qual tem contrato por mais quatro temporadas, mas no futuro o Sporting poderá avançar com uma proposta. O Benfica também já solicitou ao emblema do Campeonato de Portugal a sua comparência no Caixa Futebol Campus, com o objetivo de ser avaliado.

Wassim Amadi, de origem franco-marroquina, chegou ao Fátima esta época após efetuar a sua formação no Metz. Até ao momento, soma 15 jogos e um golo marcado. Pode jogar como número 8 ou mesmo 10.