Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Amarelo fácil irrita dirigentes do Sporting Leões são a 13.ª equipa com mais faltas, mas aquela que mais cartões vê no campeonato





VISADO. Frente ao Gil, Palhinha foi admoestado logo ao 1’