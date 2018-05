No mercado à procura de um avançado para reforçar a equipa na busca por um título mexicano que escapa há quatro anos, o América terá definido o avançado sportinguista Bas Dost como um dos alvos a atacar no mercado de transferências. Segundo o portal Goal, que cita a página 'Pasión Águila', o dianteiro do Sporting é o plano B da equipa da Cidade do México, que tem no também holandês Luuk de Jong o principal objetivo.Refira-se que o dianteiro leonino tem contrato com o Sporting para mais duas temporadas

Autor: Fábio Lima