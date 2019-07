Amigo Rafael Leão felicitou Thierry Correia pela exibição

Os 87 minutos que realizou frente ao Valencia não escaparam à atenção de Keizer, dos sportinguistas e, naturalmente, daqueles mais próximos de Thierry. Ontem, no rescaldo da derrota com os espanhóis, muitos adeptos leoninos invadiram as redes sociais dos leões a exigir a sua titularidade diante do Benfica e, para além disso, também Rafael Leão se juntou ao coro que lhe teceu rasgados elogios. Através do Instagram, o avançado e ex-jogador do Sporting, hoje no Lille e a caminho do Milan, partilhou uma fotografia com Thierry onde deu conta do "orgulho" com a prestação do amigo em Alvalade. "Não importa a distância", respondeu o defesa.





A este propósito, sublinhe-se que também o próprio Thierry fez questão de agradecer as palavras de encorajamento que veio a receber. "Obrigado pelo apoio de todos. Preparado para o que aí vem", publicou, nas redes sociais, já de olho no futuro a curto prazo e na... Supertaça.