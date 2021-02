Amorim analisa Paulinho, João Pereira e Matheus e atira: «Outros gastaram num o que nós gastámos em todos»

Após o triunfo do Sporting sobre o Benfica (1-0), Rúben Amorim falou de Paulinho, João Pereira e Matheus Reis, os três reforços do último dia no Sporting.





"Não me sinto obrigado [a ser campeão com a chegada de Paulinho]. Percebo a ideia. Outros clubes gastaram num o que gastámos em todos, portanto não nos dá obrigação de nada. Somos a equipa que joga com mais juniores, creio. Percebo onde querem chegar e meter pressão, pois estamos bem, mas há clubes em Portugal que contratam por estes valores há vários anos, o Sporting não. Não os obriga a nada. Não é pressão para o Paulinho nem para o grupo.""Só temos o Porro para aquela posição. Juntamente com Paulinho, é alguém que conheço bem, tem carácter forte, conhece o clube. Passa muito por não querer arriscar, indo buscar jogadores que têm o mesmo espírito do grupo. Tem 36 anos mas tem alta rotaçao, um grande coração, é muito ranhoso e encaixa na nossa ideia. É bem-vindo.""É uma substiuição para o Borja, pois é um jogador que pode ser lateral e central. Tem características em que se quisermos soltar mais um central no ataque, ele consegue, já o fez no Rio Ave, é um jogador com muito andamento e futuro, enquadra-se na nossa ideia. Estamos felizes por tê-lo, esteve muito tempo sem jogar e vamos prepará-la da melhor maneira."