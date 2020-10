Amorim: «Disse que ouvi bocas piores do outro lado, não disse que foi do lado do FC Porto»

Rúben Amorim considera que o facto de o Sporting ser a equipa que mais cartões amarelos viu até ao momento "não condiciona". Na conferência de antevisão à receção ao Tondela, agendada para amanhã (20h00), o treinador leonino mostrou-se ainda "disponível" para prestar declarações no âmbito do processo de inquérito que lhe foi colocado após o jogo com o FC Porto.

Jogadores condicionados pelos amarelos?

"Com o decorrer do campeonato, toda a gente vai melhorar. As equipas, as equipas de arbitragem e tudo vai entrar nos eixos. Amarelos não condicionam. Se os centrais não poderem jogar, será a oportunidade do Gonçalo Inácio, do Quaresma, etc, e eu preciso dessas oportunidades."

Processo de inquérito pelas acusações que fez após jogo com o FC Porto

"Eu disse que ouvi bocas piores do outro lado, não disse que foi do lado do FC Porto e não estou disponível para fazer qualquer depoimento. O jogo do FC Porto acabou, quero ganhar o do Tondela. Não me interessa mais nada e o foco tem de ser no jogo em si e não nessas coisas à volta do futebol. Não tem nada a ver comigo nem com a minha equipa técnica."