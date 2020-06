Amorim e a aposta em Jovane: «Há três jornadas diriam que poderia ser dispensado...»

Rúben Amorim acredita que a equipa do Sporting está preparada para conquistar os três pontos na receção ao Gil Vicente. Na antevisão ao encontro desta quarta-feira, o treinador dos leões afirmou que a sua equipa está "a criar um bom momento", abordou uma possível estreia de Joelson Fernandes, falou sobre a aposta em Jovane Cabral e até uma possível dupla entre Nuno Mendes e Marcos Acuña - que estará de fora esta jornada - na lateral esquerda do Sporting.





"Mesmo os primeiros jogos sem público foram mais difíceis de se fazer do que agora. Fazem muita falta os adeptos, estamos a criar um bom momento no clube, gostaríamos de ter os nossos adeptos presentes connosco mas é o que temos. Vamos estar preparados para terminar este campeonato sem os adeptos e depois veremos", começou por dizer o técnico dos leões.

Ausência de Geraldes e a possível estreia de Joelson

"Vamos ver amanhã, não vou dizer aqui qual será [o jogador que irá substituir] mas qualquer um estará preparado. [Sobre a possível estreia de Joelson] Depende dele, do jogo, do que precisamos no jogo. Quem trabalha connosco está preparado para entrar sempre."



Acreditar na equipa

"Não acredito nem deixo de acreditar. Esta equipa é capaz de vencer o Gil Vicente, se estiver bem, se estiver com fome dentro de campo, se não vamos passar dificuldades. Há três jornadas diriam que o Jovane poderia ser dispensado e agora joga. É por isso que o futebol é tão apaixonante."

Acuña pode coexistir com Nuno Mendes?

"É possível, não vou dizer que não é possível, que já não pensei nisso, mas depende de jogo para jogo. Temos de fazer uma gestão porque vão começar a apertar os jogos. Quando começou o Covid-19 é bom lembrar que o Quaresma e o Nuno jogavam pelos sub-19. Estamos abertos a todas as possibilidades", concluiu.