Amorim e a aposta nos jovens: «Estamos a prepará-los para lutarem pelo título»

Após o triunfo do Sporting sobre o Tondela Rúben Amorim foi confrontado com a aposta que tem sido feita nos jogadores da formação leonina e garantiu que os jovens estão a ser trabalhadas para que "em breve" possam intrometer-se na luta pelo título.



"Não sei que comportamentos teriam [se o Sporting estivesse na luta pelo título]. Tento pressioná-los todos os dias para isso mas não sei nem consigo adivinhar. Têm de estar preparados para um dia, e que seja em breve breve, se intrometerem nessa luta. É a historia do Sporting e têm de estar preparados. Cabe-nos ter paciência, a nós e aos adeptos, para que se preparem e sejam cada vez melhores", referiu o técnico em conferência de imprensa.





"Temos aqui jogadores que estão a dar boas respostas, vão ficar no plantel e ter papel um ativo. Estamos a preparar a equipa B e o plantel vai ser curto. Se for preciso ir buscar jogadores iremos à equipa B. Não sabemos quem vai sair mas é importante haver experiência para ajudar os jovens e criar bom ambiente. Começa a criar-se esse bom ambiente e isso para mim é uma grande alegria. Os resultados ajudam, vamos ter fases difíceis mas é bom começar assim.""Fez um jogo bastante bom. O Mathieu ajudou-o e esteve muito bem fisicamente. Não acusou a estreia. Fez o corredor todo e com personalidade. Renovaçao? É um problema da administração mas esta tudo preparado para proteger estes jovens e fazê-los crescer."