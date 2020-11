Amorim e a ausência de público: «Há que olhar para os negócios e para a vida das pessoas»

Rúben Amorim foi esta sexta-feira confrontado com a ausência de adeptos nos estádios e nos pavilhões em Portugal, num fim-de-semana que fica marcado pelo congresso do PCP. O técnico do Sporting referiu que o futebol está preparado para receber adeptos e que deu exemplo, pelo que é possível ter público nas bancadas.





"Isso já foi muito falado. O futebol já deu o exemplo de que consegue fazer as coisas com critério e de que é possível manter a normalidade no desporto. Futebol faz parte da cultura do pais, mas há muita coisa em dificuldades e o futebol é uma delas. Sabemos que não é fácil para ninguém lidar com a pandemia, mas há que olhar para os negócios e para a vida das pessoas, que é o que está em jogo. O futebol vive dos adeptos e deu o exemplo. Quando for, possível estamos preparados para receber adeptos", afirmou Rúben Amorim, na antevisão ao duelo com o Moreirense.