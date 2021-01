Amorim e a conquista da Allianz Cup: «Terá certamente um impacto importante no grupo»

Rúben Amorim abordou esta segunda-feira, em antevisão ao encontro com o Boavista, agendado para esta terça-feira (21h15), no Bessa, a sua rápida ascensão da carreira, desde os tempos de adjunto no Casa Pia até ao presente. O treinador dos leões não escondeu "algum nervosismo" natural que qualquer pessoa sentiria, mas diz estar focado em "estar sempre preparado".

"Não há nada. Não há matéria para fazer nem um filme nem um livro. Preparei-me ao máximo. Não acredito que nenhum treinador ou alguma pessoa que dê um passo muito rápido que não sinta algum nervosismo por estar a subir na carreira. Os desafios eram aliciantes mais muito difíceis. A única coisa que eu penso em relação a isso é que eu faço o máximo que posso para estar preparado e depois sei que há coisas que não controlo. Sempre me senti preparado, sinto-me preparado, mas sei que isto muda de um momento para o outro e é para isso que eu tenho que me preparar. Os resultados não vão ser sempre positivos. Há que perceber o futebol, o futebol é o momento. Até agora tem corrido mais ou menos bem, porque também já tivemos algumas falhas, mas sim faço o melhor para estar sempre preparado", afirmou o técnico, em declarações aos jornalistas presentes.





"Foi um título muito bom, que teve um sabor muito importante naquele dia e hoje já não sabe a nada. É mesmo isso. Já é passado e agora temos um jogo muito difícil. Temos muito pouco tempo para preparar este jogo, mas já mudamos o 'chip'. Vi o plantel muito bem. Fizeram a festa que tinham a fazer durante a viagem até cá, depois tiveram que descansar e tivemos dois treinos de recuperação. Já olhamos para o plano tático porque vamos defrontar uma grande equipa, que tem um grande treinador com uma grande expericência. Já foi campeão várias vezes, o currículo do míster [Jesualdo Ferreira] fala por ele. Uma equipa recheada de bons jogadores que como já vimos já tiveram grandes jogos contra equipas grandes. Agora temos de esquecer a Taça da Liga e focarmo-nos neste jogo. Tenho a certeza que vamos estar preparados."

Impacto da Taça no campeonato e preparação para o jogo com o Boavista

"Metade do plantel não tinha um título e essa sensação é sempre boa. Terá certamente um impacto importante no grupo e em cada um deles. Em relação aos centrais, poderá jogar o Javi García. É um jogador com muita experiência, com muitos jogos. E poderá jogar o Rami, campeão do Mundo. Não será por aí. Podemos olhar para o Boavista com respeito, o professor Jesualdo Ferreira será certamente a pessoa que mais sabe sobre 4x3x3. Tem laterais muito ofensivos, não vão ter as mesmas responsabilidades que tiveram no jogo com o Tondela. Temos de estar preparados para isso. Há dois dias estávamos a celebrar uma Taça e agora temos de voltar ao campeonato. Vamos ter um confronto com o Benfica ainda nesta semana e podemos perder a liderança. Temos de estar preparados. No futebol é assim, tudo pode mudar de um momento para o outro."



Estrelinha, sorte ou trabalho?



"Eu acho que também olham para a equipa do Sporting e nós também temos erros em certos jogos da época mas temos conseguido vencer. Eu acho que não consigo me lembrar de um jogo em que o adversário tivesse sido assim tão superior como nós, que criasse mais oportunidades. É um misto de tudo. Quando jogamos mal contra o Belenenses SAD conseguimos ganhar, aí diria que tivemos a estrelinha. O resto é muito do trabalho da equipa, da qualidade dos jogadores. Também sou eu próprio que estou a chamar à atenção a estrelinha, mas tenho plena noção do trabalho e do que temos vindo a fazer. Agora, obviamente que os resultados não escondem aquilo que de mal acontece no jogo. O facto de nós estarmos em primeiro é normal que nos realcem não só aquilo que temos de bom como o que temos de mal. Temos a plena noção disso. Quando ganhamos 2-0 aqui contra o Braga para o campeonato disse que não estava tudo bem, com o Vitória de Guimarães fiz o mesmo. Eu venho a alertar. Os jogadores têm noção e sabem disso. São muitos jogos para se falar em estrelinha. A mim não me causa confusão de tudo. É um misto de tudo", concluiu.