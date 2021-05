Rúben Amorim: «Não vamos à Luz com o cabelo pintado mas sim para vencer»

Rúben Amorim diz que o Sporting não está concentrado em fazer a festa no Estádio da Luz, mas sim em vencer o Benfica no dérbi entre as duas equipas, já este sábado, até porque apesar de o campeonato já estar conquistado ainda existem "objetivos" por alcançar.

"Favorito não sei, dérbi é sempre dividido. Sobre pressão, o campeão tem sempre muita [pressão]. Não quero os jogadores do Sporting com menos pressão que os do Benfica. Não vamos para a casa de um outro clube pintar o cabelo. Não vamos para lá festejar nada. É um dérbi, ainda não perdemos com os grandes e há sempre objetivos. Vamos aproveitar todos os minutos que temos. Tudo o que pudermos aproveitar para crescer. Não vamos lá com o cabelo pintado mas sim para vencer", apontou o técnico dos leões, em declarações na conferência de imprensa realizada esta sexta-feira.



Para Amorim, só interessa vencer, numa perspetiva de crescimento e não tanto pela hipótese de terminar a prova invicto: "Parece-me melhor sermos competitivos por vários anos e se pudermos aproveitar todos os minutos nesse sentido, melhor. Os recordes ficam para nós mas o clube não ganha títulos com isso. Temos é de ser competitivos para o ano e com isto não estou a desvalorizar o recorde. Ainda temos atraso para os rivais, não é por um título que isso fica resolvido. Vamos entrar com a melhor equipa."



Rúben Amorim: «Ao contrário do que pensam, não tinha uma relação tão próxima com Jorge Jesus»

Instantes antes desta conferência, Jorge Jesus deu os parabéns ao Sporting pelo título. Nesse sentido, Amorim foi questionado sobre se recebeu alguma mensagem do treinador do Benfica, até porque chegaram a conviver, por exemplo, na Luz: "não recebi nada porque, ao contrário do que pensam, não tinha uma relação tão próxima com ele. Troquei mensagens com ele quando o pai dele faleceu e foi a única vez. Mas sei que o míster mandou ao presidente e por isso mandou a todos nós."



Rúben Amorim não esquece quando Benfica tirou Sporting do pódio: «Queremos retribuir da mesma forma»

A fechar a temporada passada, o Benfica venceu em casa o Sporting e afastou os leões do pódio. Algo que Amorim quer agora "retribuir": "O Benfica agora ainda luta por um objetivo, o ano pasado estávamos a lutar por um objetivo, o Benfica não e foi ao contrário. Um golo anulado aos 88 minutos mas depois muito festejado pelo Benfica. Este ano vamos fazer o mesmo. Se o ano passado foi de uma maneira, este ano vamos tentar retribuir da mesma forma."



Amorim explicou ainda que os títulos de campeão pelo Benfica e este pelo Sporting "são diferentes", quando confrontado sobre qual deles teve um melhor gosto: "Como treinador tem um sabor diferente, não comparo clubes. Como treinador há responsabilidade diferente. Por estar ali com 19 anos de diferença, ninguém, acreditar... mas não há comparação. Falo aqui na forma de viver o título e viver como treinador tem mais responsabilidade."