Amorim e a falta de minutos de Sporar: «É opção técnica»

O Sporting leva já três jogos disputados na nova temporada, mas até ver Andraz Sporar não é opção prioritária para Rúben Amorim. Com apenas 42 minutos disputados, o avançado esloveno não tem tido o espaço que certamente desejava e segundo o técnico a opção de o deixar de fora é técnica e explica-se pela forma de atuar do jogador.





"É uma opção técnica. Durante o ano a equipa vai mudando a forma de jogar. É preciso umas características específicas para jogar naquela posição da forma que jogamos. O Sporar terá de se adaptar a essa função. Há jogadores que desaparecem e depois reaparecem. O Neto esteve fora da equipa e agora está a jogar. O Quaresma, com Covid e depois as seleções, já não o vejo há um mês. É o momento. Quanto ao Camacho, no fim do mercado logo se faz um balanço", declarou o técnico.Voltando ao adeus à Europa, que naturalmente irá tirar carga de jogos, Amorim assume que "beneficia de um lado, mas retira competição e prestígio" por outro. "Temos o Nuno Mendes que precisa de trabalho específico. Temos o Tiago Tomás que precisa de trabalho específico. Por um lado era bom ter jogo a meio da semana, dava estaleca. Vamos preparar os jogadores de outra forma para criar uma boa base para o futuro do Sporting", garantiu.