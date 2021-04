Amorim e a intensidade da equipa: «Ao contrário do que alguns dizem, pressionamos muito»

Nos últimos jogos, quando chega a vantagem, o Sporting tem começado a gerir os jogos. Rúben Amorim admitiu este facto, e lembrou que “precisa de tempo” para poder melhorar a equipa em alguns aspetos.

“Tem muito a ver com o gostarmos de fugir para aquelas zonas onde nos sentimos muito confortáveis. Nós não queremos isso e nem é essa a nossa ideia, mas realmente os jogadores sentem-se muito confortáveis a segurar vantagens. Nessa fase também podemos explorar a profundidade”, admitiu o treinador, que assim explicou o bom rendimento defensivo: “Não pressionamos alto mas, ao contrário do que alguns dizem, pressionamos muito. Há equipas que metem muita gente na construção mas, quando se libertam dessa pressão, têm pouca gente no plano ofensivo para nos criar perigo. O Sporting não deixa os adversários construírem muitas oportunidades.”

Reconhecendo que por vezes são os jogadores a tomarem esta decisão, Amorim rejeita a ideia de “falta de intensidade”. “É algo em que temos de crescer e faz parte da juventude desta equipa. Vamos melhorar, mas com o decorrer do campeonato os jogos ficam mais difíceis”, explicou.