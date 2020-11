Amorim e as palavras de Taarabt a Record: «Agradeço-lhe, porque até facilita o meu trabalho»

A Record, Adel Taarabt considerou que o maior rival do Benfica na luta pelo título é o FC Porto e esta sexta-feira, na antevisão ao duelo com o Moreirense, Rúben Amorim preferiu não comentar diretamente as palavras do jogador marroquino das águias.





"As declarações dos jogadores dos outros clubes são-me completamente indiferentes. Agradeço-lhe, porque até me facilita o meu trabalho com os meus jogadores. É completamente indiferente o que pensam", disse o treinador do Sporting."O segredo é a união da equipa e a qualidade dos jogadores. São realmente bons jogadores, têm crescido muito. Isso foi visível no crescimento do Bragança, do Inácio... E o facto de esses jovens mostrarem mais qualidade aumenta o nível do treino. Começam a contar nas escolhas e depois são muito ambiciosos. A união e a forma de estar destes jogadores são a grande vantagem desta equipa", explicou o técnico.