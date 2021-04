Amorim e o 'estofo' de Paulinho: «Veio do Santa Maria até ser o jogador mais caro do Sporting»

O jogo entre Sporting e Sp. Braga (domingo, 20 horas) terá um significado ainda maior para Paulinho: o avançado terá pela frente o clube de onde se transferiu para Alvalade por 16 milhões de euros. Este sábado, na antevisão ao jogo na Pedreira, o treinador do Sporting abordou o momento do seu jogador e das críticas que este tem recebido, sublinhando o "estofo" do camisola 21.





"Estofo teve porque veio do Santa Maria até ser o jogador mais caro do Sporting, chegou a internacional, lutou muito. Veio do Gil Vicente para o Sp. Braga; numa primeira fase ficou fora das escolhas para a Liga Europa que eu lembro-me. Um jogador que vem para o Sporting tem de estar preparado para este nível de pressão. Mas é bom o Sporting voltar a ter este nível de pressão, uma equipa que está em primeiro lugar, tem quatro pontos de avanço, é o sinal de vitalidade que o Sporting voltou ao seu lugar, a enfrentar estes momentos. Vinha a avisar para estes momentos, tínhamos pressão. O Paulinho tem de se aguentar, como todos", afirmou.Questionado sobre se o encontro de amanhã seria decisivo para Paulinho, Amorim foi taxativo: "Para o Paulinho não é e para o Sporting também não. É para o Sp. Braga porque se ganharmos eles ficam matematicamente fora do título. Sabemos o peso, o momento, não somos ingénuos. Não é decisivo nem para o Sporting e muito menos para o Paulinho. Continuo a dizer que é o melhor avançado português, mas está a fazer o seu trabalho. É a minha opinião, concordem ou não, a minha é a mais importante.