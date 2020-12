Amorim e o Natal: «Acho que os jogadores foram responsáveis mas não controlamos tudo»

Rúben Amorim acredita que os jogadores do Sporting seguiram as recomendações pelo Natal e tomaram as devidas precauções para se protegerem da Covid-19.





"Tivemos o máximo cuidado com eles e alertámo-los. A estrutura disponibilizou uma zona da Academia para receber agregados familiares dos jogadores. Mas há coisas que não controlamos. Tive um surto na equipa técnica e só eu apanhei. Os jogadores sabem das regras e da importância de perder 10 dias. Eles têm de viver o Natal e como todos os portugueses acho que tiveram cuidado. O clube fez o máximo possível. Acho que foram todos responsáveis mas não controlamos tudo nem eles", referiu o treinador leonino na antevisão ao jogo de amanhã com o Belenenses SAD.Amorim foi ainda questionado sobre se o Sporting precisa de se reinventar para evitar que os adversários 'topem' a sua forma de jogar, considerando que dentro do sistema já há particularidades diferentes: "dentro da nossa organização jogamos de formas diferente. O sistema é o mesmo mas a forma de jogar é diferente. Todas as equipas fazem essa gestão. O Plata está a fazer a mesma posição do Porro, mas é tudo diferente. Vamos estar cá vários anos, se Deus quiser, e vamos crescendo como equipa."