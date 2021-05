Amorim e o possível regresso de Ronaldo: «Não sei se estarei suspenso por um ou seis anos...»

Confrontado com o eventual regresso de Cristiano Ronaldo ao Sporting, Rúben Amorim assumiu que esse cenário era algo que naturalmente lhe agradaria, mas entre risos disse que o que mais lhe importa neste momento é a atualidade do clube e explica porquê.





"Toda a gente gostaria de contar com ele. Mas neste momento temos de viver dia a dia. Não sei se estarei suspenso por um ou seis anos e não estarei cá... Vou vivendo dia a dia, porque isto está tão difícil. O que quero é garantir o dia de amanhã no Sporting, não penso muito nisso", atirou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Rio Ave.