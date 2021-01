Amorim e os cumprimentos aos jogadores do Sp. Braga: «A maioria deles deu-me o que tenho hoje»

Pouco depois de conquistar a Allianz Cup pelo Sporting, Rúben Amorim cumprimentou todos os jogadores do Sp. Braga no relvado do Estádio Municipal de Leiria. Um gesto que o treinador leonino diz ser de reconhecimento, já que na época passada orientou os minhotos e também conquistou a prova, lembrando o papel fundamental de muitos daqueles atletas naquele que foi o seu primeiro grande desafio como treinador.





"Aqueles rapazes, a maioria deles, deu-me o que tenho hoje. Não quero esquecer o grupo que tenho hoje, mas tinha de os cumprientar. Deram tudo por mim, ajudaram-me e sinceramente a equipa do Sporting dá-me tudo o que tem. Tive mais cunho nesta vitória do que na outra [no ano passado, também na Allianz Cup], não posso esquecer isso e quis cumprimentá-los. São rapazes espetaculares. Gosto muito da cidade, o clube deu-me oportunidade contra muita gente. Sei separar as águas, chateei-me com treinador da outra equipa mas faz parte do passado. Estive mal por ser expulso, mas tinha de representar o clube que represento e cumprimentar um a um", afirmou o treinador do Sporting, à Sport TV.Rúben Amorim não escondeu, contudo, que esta conquista pelo Sporting tem "um sabor diferente". "Pela juventude do grupo, a inexperiência deles e o momento difícil que o clube atravessava. Pela entrada no final da época passada, arriscámos numa remodelação, foi uma aposta arriscada do Hugo [Viana] e do presdidente. Deixar também uma palavra ao Tabata, que é o únicio que não está cá [testou positivo à Covid-19] e também ao Alex, o nosso enfermeiro", considerou o técnico leonino.