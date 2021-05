Rúben Amorim e o título: «Foi uma grande festa... mas queremos mais»

Rúben Amorim marcou presença, esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao dérbi com o Benfica, agendado para este sábado, no Estádio da Luz. O treinador do Sporting disse que a conquista do título nacional tirou um peso "que toda a gente" do clube tinha aos seus ombros. E, agora que está terminada a festa, é preciso "construir o futuro".

"Foi uma festa de um clube que não ganhava há muito tempo. Era um peso que toda a gente tinha. Agora, passado três dias, tenho a sensação de que queremos mais, todos os sportinguistas. Já passou essa festa e queremos mais. Temos de construir o futuro. Ganhámos o título, mas ainda nos falta dar muitos passos. Foi uma grande festa, mas queremos mais", atirou o técnico.



Amorim revelou ainda que a equipa voltou a ativar o 'chip' competitivo com facilidade: "quando se ganha é mais fácil recuperar. O ambiente estava bom mas gostei da forma como voltaram, contentes mas sem grande euforia. Preparámos bem o jogo, que é importnate. Foi fácil voltar a ter o foco no jogo. Temos o objtivo de não perder mas eles sabem que as limitações ainda estão lá. Todos querem jogar... se antes já queriam..."