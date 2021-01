Amorim e os golos na reta final: «Se dependesse de nós marcávamos logo para despachar»

Rúben Amorim foi esta sexta-feira questionado sobre os dois golos marcados na reta final do jogo com o FC Porto, que permitiram ao Sporting derrotar os dragões e assegurar a passagem à final da Allianz Cup. O técnico leonino recusou tratar-se de uma espécie de 'Fergie time' - alusão aos golos marcados pelo Manchester United de Alex Ferguson nos últimos minutos e uma expressão que ficou célebre na conquista da Champions frente ao Bayern Munique com dois golos nos descontos.





"O mérito é dos jogadores, eles acreditam até ao ultimo momento. São muito irreventes, se dependesse da equipa técnica marcávamos logo no primeiro minuto para despachar. O mérito é deles, que acreditam em momento difíceis", afirmou o treinador do Sporting, na antevisão à final da Allianz Cup contra o Sp. Braga, agendada para amanhã (19h45).O técnico leonino foi ainda confrontado com as razões de ter falhado a 'flash interview' após o jogo com o FC Porto, facto que resultou numa multa . "Temos as nossas razões, vocês não têm a culpa. Pedimos desculpa mas nós também sentimos as coisas. Entendemos que devíamos fazer aquilo e pedimos desculpas a vocês, mas há coisas que sentimos e não queremos falar nelas, mas não queremos deixar passar", esclareceu Rúben Amorim.