Amorim: «Estava chateado porque o Nuno Mendes teve de sair e nem amarelo houve»

Nuno Mendes saiu à passagem do minuto 38 do Moreirense-Sporting após um lance com Goncalo Franco, médio da formação de Moreira de Cónegos. O jovem lateral-esquerdo dos leões ficou com muitas queixas na sequência do choque e foi mesmo substituído por Matheus Reis.

No final da partida, Rúben Amorim explicou o porquê de ter ficado "chateado" no lance entre os dois jogadores, afirmando que o camsiola '88' do Moreirense merecia um cartão por parte do árbitro João Pinheiro.

"O Matheus recuperou no fim e deu-nos profundidade. Não é a mesma coisa. O Nuno está mais rotinado, eu estava mais chateado porque o miúdo teve de sair e nem amarelo houve. Mas já passou", concluiu.

