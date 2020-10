Amorim: «Estou orgulhoso dos meus jogadores, parece que o outro treinador não está com os dele»

Rúben Amorim mostrou-se feliz no final do clássico com o FC Porto (2-2) com o desempenho o desempenho dos seus jogadores e, embora não quisesse tecer grandes comentários sobre as considerações de Sérgio Conceição sobre a partida - o técnico do FC Porto disse que o Sporting devia estar satisfeito com o ponto conquistado - não deixou de lhe atirar umas farpas.





"Tirando alguns minutos da segunda parte, fomos melhores, quisemos sempre ganhar. Fizemos um bom jogo, devíamos ter ganho. Falhámos bolas na cara do gaurda-redes. Em certos momentos onde estava claro o espaço, não entendemos... Faz parte. Mas tenho uma equipa de leões, deram tudo. Se tivéssemos perdido estaria aqui a dizer o mesmo. Estou orgulhoso deles, mas agora temos de ser leões para a semana. Foi um empate e perdemos dois pontos.""Claro que teve influência. Temos tido azar no VAR. Já no ano passado em Moreira de Cónegos... Não gosto de falar, um lance aos 90 e tal, o Seba é agarrado e não há nada. Desta vez um jogador que está no ar, tem o braço nas costas e vamos na intensidade? Para mim é penálti. Fiquei revoltado no momento, pois teve influência no jogo. Não teve influência no decorrer do jogo, porque o jogo foi sempre nosso, estivessem eles com onze ou com dez. Os jogadores estão de parabéns.""O míster Conceição entendeu dessa maneira. É melhor para todos olhar para o jogo e ver o que o Sporting fez na segunda parte e o que o FC Porto não conseguiu fazer. Temos de olhar para o jogo e não olhar para o que se diz à volta, porque aí é que está realmente a resposta. Penso que a grande diferença é que eu estou muito orgulhosos dos meus jogadores. Parece que o outro treinador não está com os dele... Mas parabéns. Perdemos 2 pontos. Senti o grupo desiludido e é um bom sinal."