Amorim garante que Palhinha não segue para estágio: «Já ando aqui há alguns anos...»

Rúben Amorim confirmou este domingo que Palhinha não estará com a equipa no estágio para o dérbi de amanhã com o Benfica. O Sporting recorreu para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) da decisão do Conselho de Disciplina em manter um jogo de suspensão a João Palhinha, que afasta o médio do dérbi com o Benfica, amanhã. O recurso foi enviado ontem, com pedido de providência cautelar, mas não haverá decisão antes do jogo de Alvalade.





"Era incapaz de tirar o jogador que fez o treino antes do jogo [naquele lugar]. Para mim é dado adquirido que o Palhinha não joga. Ando aqui há algum tempo, percebo que isto não vai ser assim tão rápido e não tive muitas esperança que ele pudesse jogar, não vai para estágio", disse.Sem revelar quem será o substituto, Amorim garantiu que não está preocupado com a ausência de Palhinha: "Ele é importante, tem características muitos específicas, mas iremos lá de outra forma. Quem jogar naquela posição terá outras características. Perderemos no aspeto fisico e até no construir, pois ele tem melhorado neste aspeto. Quem jogar lá terá de dividir funções e dará outro estilo ao jogo. É uma pena ele ficar de fora mas temos jogadores para fazer face a essa ausência."